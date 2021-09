Caterpillar - Es ist noch nicht ausgestanden!

Ingmar Königshofen,

Seit den Rekordständen aus dem ersten Halbjahr hat die Caterpillar-Aktie zuletzt ordentlich Federn lassen müssen und ist in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts abgesackt. Für eine Entwarnung ist es an dieser Stelle allerdings noch zu früh, es droht ein weiterer Kursrutsch bei dem US-Maschinenbauer

.

Nach der fulminanten Kursrallye zwischen März 2020 und Juni dieses Jahres von 87,50 auf 246,96 US-Dollar schlug die Caterpillar-Aktie anschließend in die Gegenrichtung ein und begab sich zunächst auf das einstige mittelfristige Ziel gelegen um 205,99 US-Dollar abwärts. Allerdings verhagelte der schwache Gesamtmarkt eine Stabilisierung an dieser Stelle, in der abgelaufenen Woche ging es zeitweise auf 186,98 US-Dollar weiter abwärts und somit unter den letzten großen Aufwärtstrend. Sollten an dieser Stelle nicht rasch wieder bullische Marktteilnehmer zurückkehren, könnte dies sogar mit einem Trendbruch einhergehen.

Zitterpartie geht weiter

Sollte Caterpillar endgültig am 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 200,75 US-Dollar mit einem Anstieg darüber scheitern, würden Abschläge unter 193,06 US-Dollar auf einen weiteren Konsolidierungsbedarf mit Zielen bei 183,81 und schließlich den Hochs aus 2018 bei 173,24 US-Dollar hinweisen. Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, oberhalb von 206,00 US-Dollar könnte die Caterpillar-Aktie durch einen ordentlichen Kursschub das drohende Verkaufssignal noch entschärfen und einen Anstieg an 218,57 und darüber sogar 223,76 US-Dollar vollziehen. Um greifbare Impulse zu erhalten, sollte zumindest ein nachhaltiger Wochenschlusskurs erst noch abgewartet werden.

Widerstände: 200,75; 205,99; 210,34; 215,70; 218,57; 223,76 US-Dollar

Unterstützungen: 196,82; 193,06; 186,98; 183,81; 179,34; 173,24 US-Dollar

Caterpillar in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.10.2020 - 29.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US1491231015

Caterpillar in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.09.2016 - 29.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US1491231015

