Spreitenbach (awp) - Trotz Unsicherheiten auf dem Kartoffelmarkt rechnet Zweifel Chips im Jahr 2021 wieder mit einem Rekordumsatz. Zudem möchte das Familienunternehmen in Zukunft in ihrer Produktion eine fossilfreie Fritteuse verwenden.Konkret steigerte Zweifel seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren kontinuierlich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...