In den vergangenen Handelstagen war die Nervosität an den Märkten wieder groß. Zahlreiche Belastungsfaktoren trübten bei vielen Investoren die Stimmung. Die Aktie von K+S hat das hingegen nahezu komplett alt gelassen. Sie hat sich auch in der laufenden Börsenwoche bisher prächtig entwickelt und hat nun ein neues 2-Jahreshoch markiert. Angetrieben werden die Anteile des Düngemittelriesen natürlich weiterhin vor allem von der beeindruckenden Rallye der Kalipreise (mehr dazu lesen Sie hier). Das hohe ...

