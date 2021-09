Mainz (ots) -Woche 40/21So., 3.10.9.30 Evangelischer GottesdienstBitte Ergänzung beachten:Aus der Evangelischen Kirche in Ramsau am Dachstein/ÖsterreichFr., 8.10.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.15 Uhr beachten:1.15 ZDF-History2.05 Terra X (VPS 2.00)Expedition Deutschland - Das Vermächtnis der Steine (2)2.45 Terra XHumboldt und die Neuentdeckung der Natur3.30 Bares für Rares (VPS 3.25)4.20 Bares für Rares5.20- zdf.formstark (HD)5.30 Deutschland 2021(Die Wiederholung " hallo deutschland" entfällt.)Woche 41/21Sa., 9.10.21.45 Letzte Spur BerlinBitte Ergänzung beachten: Audiodeskription22.30 Letzte Spur BerlinBitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionSo., 10.10.12.00 ZDF-Fernsehgarten on tourBitte streichen: Untertitel(Bitte auch für So., 17.10.2021, 12.00 Uhr berücksichtigen.)\u2003Woche 43/21So., 24.10.11.00 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021Bitte Ergänzung beachten:(Zweikanalton: Teilweise Deutsch / Englisch)Mi., 27.10.0.30 heute journal updateBitte Änderung beachten:Moderation: Anna-Maria SchuckBitte streichen: Wulf SchmiesePressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5034565