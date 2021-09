Cannabis, Wasserstoff und neuerdings auch die Blockchain: Kanada scheint bei den jüngsten Trends am Aktienmarkt stets vorne mit dabei zu sein - und hat darüber hinaus vor allem eine Menge Rohstoffe zu bieten. Gemeinsam mit Andreas Lipkow von der @comdirect werfen wir einen Blick auf den gar nicht mal so kleinen Nachbarn der USA und gehen der Frage nach, ob kanadische Aktien auch in Zukunft ein gutes Investment sein könnten.