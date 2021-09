Der Terra 360 ist laut ABB das schnellste Ladegerät für Elektrofahrzeuge. In weniger als 3 Minuten wird Strom für eine Reichweite von 100 km aufgeladen. Bis zu vier Fahrzeuge lädt der Terra 360 gleichzeitig.



Der Name deutet es an: Die maximale Leistung des Geräts beträgt 360 kW. Das Versprechen von ABB: Jedes Fahrzeug ist damit nach spätestens 15 Minuten aufgeladen. Das eher für Unternehmenskunden entwickelte Ladegerät ist ab Ende 2021 in Europa erhältlich, in 2022 folgt der Vertriebsstart in USA, Lateinamerika und Asien/Pazifik.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

ABB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de