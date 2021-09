Gelungener Börsenstart für Oxford Nanopore Technologies am Donnerstag in London. Die Aktie des Entwicklers von Sequenzierungsgeräten legte in der ersten Handelsstunde kräftig zu und notiert auch am Nachmittag weit über dem Ausgabepreis. Seine COVID-19-Schnelltests liefert das Unternehmen unter anderem an die britische Gesundheitsbehörde.In der Spitze kletterte der Kurs bis auf 623 Pence und damit 47 Prozent über den Ausgabepreis. Zwar konnte die Aktie dieses Niveau nicht halten, notiert aber am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...