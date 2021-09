Lange Zeit beeindruckte die Aktie von The Scotts Miracle-Gro durch eine imposante Aufwärtsbewegung. Lange Zeit beeindruckte die Aktie von The Scotts Miracle-Gro durch eine imposante Aufwärtsbewegung. Negative Einflüsse erlangten keine Bedeutung. Stoisch setzte die Aktie ihren Weg gen Norden fort. Dieses Bild bot sich zumindest bis in den Mai dieses Jahres hinein… Im Mai drehte die Stimmung und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...