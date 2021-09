DJ Carl Zeiss Meditec wechselt Vorstandsvorsitzenden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG hat Vorstandsmitglied Markus Weber zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Der seit zehn Jahren amtierende CEO Ludwin Monz gebe seine Aufgabe zum 31. Dezember 2021 an Weber ab, teilte das Unternehmen mit.

Die Übergabe geschehe im Einvernehmen und auf Wunsch von Monz. Weber verfüge über rund zwanzig Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden Entwicklungs- und Managementpositionen in der Gruppe und ist aktuell im Vorstand für die Sparte Semiconductor Technology verantwortlich. Weber werde neben der neuen Rolle als Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG auch weiterhin Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG bleiben und in diesem Gremium die Zuständigkeiten von Monz übernehmen.

