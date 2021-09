The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2021.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2021

.

ISIN Name

DE000A1AQGX1 DB ETC Index PLC

DE000A1ED2J2 DB ETC Index PLC

DE000A1KYN55 DB ETC Index PLC

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de