Die starken Kursausschläge bei JinkoSolar setzen sich fort. Am Donnerstag geht es mit den Papieren des chinesischen Solarmodulherstellers wieder einmal kräftig nach oben. Rund acht Prozent Plus stehen zu Buche. Schwung verleiht eine Meldung über Fortschritte beim anvisierten Börsengang der Tochter Jiangxi Jinko.Bereits im Juni hatte Jiangxi Jinko einen Antrag auf den Börsengang am STAR Market in Shanghai gestellt. Nun meldet die Mutter JinkoSolar, dass die Angebots-, Zulassungs- und Offenlegungsanforderungen ...

