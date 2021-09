ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet nach einer Kapitalerhöhung auf 927 Pence festgesetzt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ehemals betrug das Kursziel 1200 Pence, um die Maßnahme bereinigt wurde das alte Ziel von der Bank allerdings mit 1010,30 Pence angegeben. Wie Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, bezog er die Gewinnverwässerung durch eine höhere Aktienzahl in sein Modell ein. Außerdem wägte er in seiner Studie die Margenperspektiven und mögliche Zukäufe gegeneinander ab./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 11:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

EASYJET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de