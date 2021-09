Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte stabil und am heutigen Donnerstag legen sogar alle der Top-5-Coins nach Market Cap an Wert zu. Besonders kräftig ist der Kursanstieg bei Ethereum, der Nummer 2 nach Marktkapitalisierung. Dennoch tanzt der Kurs weiter auf Messers Schneide. Diese Marken stehen bei den Anlegern im Fokus.Am 21. September markierte der Ether-Kurs (ETH) nach einem starken Abverkauf ein Mehrwochentief bei 2.651 Dollar. In diesem Bereich verläuft auch der GD200, der aktuell eine ...

