Glory, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für Bargeld, gab heute die Einführung seiner neuen cloudbasierten Software-Suite UBIQULAR bekannt, die bessere Entscheidungen auf der Grundlage datengestützter Einblicke ermöglichen soll. Die auf "Software as a Service" (SaaS) basierenden Lösungen sind auf Finanzinstitute und den Einzelhandel abgestimmt.

Die Suite UBIQULAR trägt dem Ziel von Glory Rechnung, den Kunden einen besseren Einblick und verwertbare Informationen rund um die Bargeldverarbeitung in ihren Unternehmen zu geben und sie in die Lage zu versetzen, eine größere Wertschöpfung aus ihren Geräten von Glory zu erzielen. Dazu werden Analysen und Managementinformationen, Fernüberwachung und -verwaltung von Geräten verwendet und automatische Bargeldprognosen bereitgestellt, die Bargeldbestände und Betriebskapital optimieren. Aufgrund der Kombination der Analysekraft von UBIQULAR mit IoT-fähigen Geräten kann Glory gut vernetzte Dienste bereitstellen. Die sicheren cloudbasierten Lösungen lassen sich mühelos in den Unternehmen der Kunden skalieren.

Ed Brindley, Business Director bei Glory Global Solutions, erklärte: "Die neuen UBIQULAR-Lösungen ermöglichen ein verbessertes Nutzererlebnis über vernetzte Geräte in Verbindung mit fortschrittlichem Datenmanagement. Die UBIQULAR-Services sorgen bei unseren Kunden für mehr Effizienz, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können ihr Kerngeschäft. Bei der Einführung bietet die UBIQULAR-Suite den Kunden ein umfassendes Angebot an Mehrwertdiensten und wir haben Kapazitäten für künftige Erweiterungen im Einklang mit den wachsenden Anforderungen unserer Kunden vorgesehen."

Die Markteinführung von UBIQULAR ist ein wichtiger Meilenstein, der den zunehmenden Fokus von Glory unter Beweis stellt, seinen Kunden aus dem Finanz- und Handelsbereich zu helfen, den maximalen Wert aus ihren Investitionen in die Bargeldautomatisierung zu erzielen. Wenn es um die Überwachung und das Management einer Geräteflotte, die Erhöhung der Effektivität von Geschäftsprozessen, die Optimierung von Bargeldbeständen oder eine bessere Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsstandards geht, UBIQULAR bietet mit Blick auf Bargeld eine hohe Auflösung.

Über GLORY

Als weltweit führender Anbieter von Bargeldtechnologielösungen geben wir der Finanz-, Einzelhandels-, QSR-, Cash Center- und Glücksspielbranche die Sicherheit, dass ihr Bargeldbestand geschützt ist und stets zum Aufbau eines stärkeren Unternehmens beiträgt.

Unsere Bargeld-Automatisierungstechnologien und verfahrenstechnischen Dienstleistungen unterstützen Unternehmen in mehr als 100 Ländern, das Handling, die Bewegung und das Management ihrer Bargeldbestände zu optimieren. Wir sind zwar weltweit tätig, legen jedoch hohen Wert auf persönliche Beziehungen zu unseren Kunden, um sie bei ihren individuellen Herausforderungen und Zielen zu unterstützen: Steigerung der Mitarbeitereffizienz, Reduzierung der Betriebskosten und Optimierung des Kundenerlebnisses.

Mit über 11.000 Fachkräften und eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten auf der ganzen Welt blickt GLORY auf eine lange, kundenorientierte und technologiegestützte Geschichte von mehr als 100 Jahren zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glory-global.com oder folgen Sie uns auf Twitter: http://twitter.com/glory_global.

