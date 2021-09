Valneva nimmt am 6. Oktober an der Guggenheim Vaccines and Infectious Disease Conference teil. Valnevas Chief Executive Officer Thomas Lingelbach und der Finanzvorstand David Lawrence werden insbesondere die Impfstoffkandidaten des Unternehmens im Spätstadium, nämlich jene gegen Borreliose (VLA15), Chikungunya (VLA1553) und Covid-19 (VLA2001) vorstellen.

