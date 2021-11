Die Aktien der Impfstoff-Unternehmen sind am Montag enorm gefragt. BioNTech gewinnt auf der Handelsplattform Tradegate vier Prozent, Valneva gut sieben Prozent und Moderna sogar gut zehn Prozent.Die Ängste der Anleger vor der Coronavirus-Variante Omikron halten am Montag die Nachfrage nach Impfstoff-Aktien hoch. Im Tradegate-Handel setzten die Papiere der beiden für ihre mRNA-Impfstoffe bekannten Hersteller BioNTech und Moderna ihre Kursrally fort. Im Vergleich zum Tradegate-Schluss am Freitag ziehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...