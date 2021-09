NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. Analyst Richard Chamberlain kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für den Textilhändler. Das dritte Quartal sei zwar besser gewesen als gedacht, der Ausblick auf das Schlussquartal sei aber gedämpfter als von ihm erwartet ausgefallen. Der faire Wert der Aktie bleibe aber wegen des stärkeren Barmittelbestandes unverändert. Dies spreche im November für eine unerwartet hohe Dividende./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 10:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 10:18 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

