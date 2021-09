Baden-Baden (ots) -Die Dreharbeiten für den dritten Tatort mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger und Sebastian Blomberg als Martin Rascher sind zu Ende. In der Regie von Tim Trageser geht es im "Tatort - Angeklagt" um die Todesumstände einer reichen Witwe. Thomas Kirchner schrieb das Drehbuch zu der Geschichte um zwei Freundinnen und einen jungen Liebhaber. In der Produktion der Zieglerfilm Baden-Baden für den SWR werden in weiteren Rollen Michaela May, Ulrike Krumbiegel, Klaus Steinbacher, Abak Safaei-Rad, Virginia Obiakor und Jule Böwe zu sehen sein.Zum InhaltBibiana Dubinski, Best Ager, wohlhabend und entschlossen, das Leben so lange wie möglich zu genießen, stirbt an einem Insulinschock. Die Ursache ist nicht eindeutig - Fremdeinwirkung könnte durchaus eine Rolle spielen. Doch die Ermittler können das nicht nachweisen, und die Staatsanwältin stellt das Verfahren als Unfall ein. Ganz gegen die feste Überzeugung von Ellen Berlinger, der dieser Fall keine Ruhe lässt. Nicht nur, weil Dubinskis enge Freundin Charlotte das ganze Vermögen erbt. Ellen verdächtigt Charlottes jungen Liebhaber, nachgeholfen zu haben, und hat ihn verhaftet. Hannes Petzold, 30 Jahre jünger und mit Knastbiografie. Mit viel Hartnäckigkeit erkämpfen sich Ellen Berlinger und Martin Rascher etwas Zeit, bevor der Verdächtige wieder aus der U-Hat entlassen werden muss. Sie kämmen den gesamten Fall noch einmal durch, um für ihre These Beweise zu finden oder sich selbst eines Ermittlungsfehlers zu überführen.Das Team"Tatort - Angeklagt" (AT) ist eine Produktion von Zieglerfilm Baden-Baden im Auftrag des SWR für Das Erste. Der Produzent ist Marc Müller-Kaldenberg, Producer ist Pascal Nothdurft. Kamera Eckhard Jansen, Schnitt Andreas Althoff, Szenenbild Holger Müller, Kostüm Susanne Roggendorf. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann. Ausgestrahlt wird der "Tatort - Angeklagt" voraussichtlich im kommenden Jahr.Weitere Information unter: http://swr.li/drehschlussmeldung-tatort-angeklagtDrehstartfoto unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Telefon 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deZiegler Film, Thomas Petersen, Tel: 030 320 905 42, petersen@ziegler-film.comOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5034662