Bei Steinhoff dreht sich derzeit alles um die Gerichtsverfahren bezüglich der Gläubigerabwicklung. Während das zuständige Bezirksgericht in Amsterdam dem ausgehandelten Vergleich zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern bereits zugestimmt hat, hängt der Konzern in Südafrika noch in der Warteschleife. Steinhoff bemüht sich auch hier um einen pauschalen Vergleich und hat dafür sogar das höchste Gericht angerufen. Aber…

Der High Court hat Steinhoff einen Strich durch die Rechnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...