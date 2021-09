FILDERSTADT (IT-Times) - Der IT-Dienstleister All for One Group hat eine eher selten zu beobachtende Akquisition bekannt gegeben und erwirbt den polnischen SAP-Dienstleister SNP Poland. Das deutsche IT-Beratungsunternehmen All for One Group S.E. hat heute mitgeteilt, mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 die...

Den vollständigen Artikel lesen ...