DJ PTA-News: Value Management & Research AG: VMR AG veröffentlicht den konsolidierten Finanzbericht zum 1. Halbjahr 2021 - Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2021

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta042/30.09.2021/19:10) - Die Value Management & Research AG (VMR), Hamburg gibt heute konsolidierte Finanzzahlen für das erste Halbjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2021 bekannt.

* Konsolidierter Umsatz beträgt 7.360 Mio. EUR * EBITDA im Konzern bei 783 TEUR * Konzernergebnis - 191 TEUR (-0,06 Euro/ Aktie)

Im ersten Halbjahr 2021 erwirtschaftete die VMR Umsatzerlöse in Höhe von 7.360 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 1.312 Mio. EUR bzw. 21 %. Mit den gestiegenen Umsatzerlösen erzielte der VMR Konzern innerhalb des ersten Halbjahres 2021 ein positives Konzernergebnis EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von insgesamt 783 TEUR (Vorjahr: 306 TEUR) und somit eine Steigerung um 155 %. Der Konzern- Jahresfehlbetrag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 beläuft sich auf 191 TEUR, im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag der Konzern- Jahresfehlbetrag bei 150 TEUR. Im VMR-Halbjahresbericht 2021 können weitere Finanzdaten und Informationen abgerufen werden, dieser steht ab sofort auf der Homepage der VMR Gruppe ( http://www.vmr.de ) unter Investor Relations zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 40 524737994 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1633021800608 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2021 13:10 ET (17:10 GMT)