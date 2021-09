The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2021



ISIN Name

FR0011033851 CNP ASSURANCES 11/41 FLR

GB00BZ14BX56 GAMESYS GROUP PLC LS -,10

JP3297330007 COCOKARA FINE INC.

CA3779041076 GLENBRIAR TECHS INC.

CH0132106482 MARS ONE VE. IL INH.SF-20

DE000A1AQGX1 XTR BRENT OPT Y EUR H 60

DE000A1ED2J2 XTR ENERGY OPT Y EUR H60

DE000A1KYN55 XTR BRENT OPT YIELD E 61

DE0007939886 APO RENDITE PLUS INKA

US0213471099 PEOPLES UTAH BANC.DL-,01

US06424J1034 BANK OF COMMERCE HLDGS

US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01

US5508191062 LYDALL INC. DL 0,1

GAMESYS GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de