AIOps-Pionier und Observability-Führer ermöglicht den "Digitalen Highway" für Softwarebereitstellung und -betrieb

Moogsoft, der AIOps-Pionier und Observability-Führer, gab heute seine Zusammenarbeit mit Digital Architects Zurich bekannt, einem Teil von Swiss Digital Network, das auf die Umsetzung von Transformationsprojekten für Cloud-native und AI-gesteuerte Continuous Software Delivery und IT Operations Management spezialisiert ist. Gemeinsam werden die Unternehmen daran arbeiten, Reibungsverluste in den Arbeitsabläufen von Entwicklern zu verringern.

"Ops", also der Betrieb, in der DevOps- und SRE-Welt wird immer komplexer, da jedes neue DevOps-Team einen zusätzlichen Silo schafft. Wenn fehlerhafter Code veröffentlicht wird, verschwenden DevOps-Teams, die die API nutzen, Zeit mit der Untersuchung der Ursachen und die Unterbrechungen werden überwältigend. Digital Architects Zurich nutzt seine umfassende Erfahrung, um die agile Transformation für seine Kunden zu beschleunigen. Durch den Einsatz von Moogsoft-Tools kann das Unternehmen die Modularisierung und Release-Häufigkeit seiner Kunden ohne zusätzliche Ops-Kosten und Unterbrechungen erhöhen.

"Von DevOps-Teams wird erwartet, dass sie kontinuierlich Software in rekordverdächtiger Geschwindigkeit ändern und freigeben, aber sie sehen sich einer Lawine von Unterbrechungen gegenüber, die ihre Leistung einschränken", sagt Mike Silvey, Executive Vice President bei Moogsoft. "Mit Digital Architects Zurich, die die Moogsoft-Plattform für DevOps und SREs in der DACH-Region bereitstellen, werden wir gemeinsam das Leben der agilen Software-Ingenieure verbessern, indem wir den Alltagslärm und die 'Spam'-Benachrichtigungen, die ihre Arbeit stören, eliminieren. Die KI von Moogsoft korreliert umsetzbare Erkenntnisse, die es Entwicklern und SREs ermöglichen, schnell zu verstehen, ob die Ursache für das ungünstige Verhalten ihrer Anwendung ihre Codezeile oder ein externer Faktor ist. Moogsoft-Anwender, die in der Lage sind, Betriebsabläufe mit einem API-First-Infrastructure-as-Code-Ansatz zu automatisieren, erleben betriebliche Effizienzsteigerungen und geringere Geschäftsunterbrechungen."

Die Observability-Plattform von Moogsoft unterstützt DevOps- und SRE-Teams dabei das Kundenerlebnis zu verbessern, indem sie große Datenmengen organisiert und korreliert, Anomalien erkennt und die Flut von Alarmierungen reduziert.

"Digital Architects Zurich freut sich, mit Moogsoft zusammenzuarbeiten, um den Digitalen Highway für Software Delivery und Operations zu schaffen", sagt Tobias Sager, Managing Consultant bei Digital Architects Zurich. "Indem wir die fortschrittlichen Fähigkeiten von Moogsoft für KI-gesteuerte Observability nutzen, können wir die Geschwindigkeit von Build-Pipelines erhöhen und gleichzeitig eine kontinuierliche Verifizierung in der Produktion sicherstellen."

Um mehr über Moogsoft zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.moogsoft.com/.

Über Moogsoft

Moogsoft ist der führende Anbieter von Observability mit AIOps, der die fortschrittlichste Plattform für Softwareingenieure, Entwickler und Betreiber bereitstellt, um alle Vorfälle und potenziellen Probleme sofort zu sehen, zu wissen, was falsch ist und Fehler schneller zu beheben. Moogsoft wurde 2012 gegründet und hat mehr als 200 Kunden weltweit, darunter American Airlines, Fannie Mae, Fiserv, HCL Technologies, SAP SuccessFactors und Verizon Media.

Moogsoft und das Moogsoft-Logo sind geschützte Marken von Moogsoft Inc. Alle anderen Produkte oder Namen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Über Digital Architects Zürich

Digital Architects Zurich ist spezialisiert auf die Umsetzung von Transformationsprojekten für Cloud-native und KI-getriebene Continuous Delivery und IT Operations Management. Wir haben einen langjährigen, fundierten Hintergrund in AIOps, Observability und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der Governance für eine moderne IT. Wir verwenden unsere eigene "Effective SRE"-Methodik, um Unternehmen die effiziente Einführung von Site Reliability Engineering (SRE) als neue Disziplin zu ermöglichen. Wir unterstützen unsere Kunden beim Aufbau und Betrieb des "Digital Highway" für die kontinuierliche Softwarebereitstellung, indem wir Best-Practice-Lösungsmuster auf Build-Prozesse und Deployment-Pipelines anwenden und durch Automatisierung und intelligente Datenanalyse für mehr Geschwindigkeit sorgen.

Wir sind Teil des Swiss Digital Network, des ersten unabhängigen und offenen Beratungsnetzwerks, das aus agilen und spezialisierten Beratungszellen besteht, die mit innovativen Technologieanbietern zusammenarbeiten, um die digitale und Cloud-Transformation zu ermöglichen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210930005895/de/

Contacts:

Emylee Eyler

BLASTmedia for Moogsoft

317-806-1900 ext. 139

moogsoft@blastmedia.com