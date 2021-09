DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2021 - Bestätigung des Wachstumskurses

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haag (pta047/30.09.2021/22:00) - -- Die CLEEN Energy AG hat heute am 30.09.2021 den Halbjahresfinanzbericht 2021 nach IFRS veröffentlicht und steht auf der Homepage des Unternehmen unter https://cleen-energy.com/investoren zum Download zur Verfügung.

Die CLEEN Energy AG weist darauf hin, dass aufgrund der Rechnungsvorschriften nach IFRS die Abschlüsse nach UGB und IFRS deutlich voneinander abweichen. Im IFRS Abschluss entfallen aufgrund der Konsolidierung der gesamten Unternehmensgruppe sämtliche Errichtungsumsätze von Contracting-Projekten, welche aktuell rund 70% der Aufträge des Unternehmens darstellen. Im Rahmen dieser Projekte errichtet CLEEN Energy Contracting-Anlagen und betreibt diese für 20 bis 40 Jahre. Dieses Portfolio garantiert CLEEN Energy jährlich steigende langfristig planbare Einnahmen. Aus diesem Grund wird in den kommenden Jahren die Kennzahl "Recurring Revenue" zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Betriebsleistung nach UGB im ersten Halbjahr 2021 konnte, wie bereits am 23.6.2021 Adhoc gemeldet, auf 400% (EUR 6,15 Mio.) gesteigert werden. Damit wurde bereits die Betriebsleistung des gesamten Vorjahrs übertroffen. Die CLEEN Energy AG geht weiterhin für das Gesamtjahr 2021 nach UGB von einer Steigerung auf EUR 12 bis 15 Mio. aus, was einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf bis zu 250% entspricht. Gleichzeitig soll das EBITDA der CLEEN Energy AG nach UGB positiv ausfallen. Des Weiteren ist das Eigenkapital zum Stichtag 30.6.2021 im Einzelabschluss der CLEEN Energy AG positiv, obwohl es laut IFRS negativ ausfällt. Das laut IFRS negative Eigenkapital ist den abweichenden Rechnungsvorschriften geschuldet, da u.a. der Firmenwert entfällt.

Die CLEEN Energy AG hat mittlerweile vier 100%-ige Tochterunternehmen (GmbHs) mit Sitz in Österreich. Das am 29.07.2021 bekanntgegebene Großprojekt in Dubai im Wert von USD 40 bis 80 Mio. soll ebenfalls im Rahmen des Contracting-Modells umgesetzt werden. Die CLEEN Energy AG wird mit diesem Wachstumskurs ihr Energie-Anlagen-Portfolio in den nächsten Jahren signifikant ausbauen um damit als führender Player die Energiewende mitzugestalten.

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1633032000612 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2021 16:00 ET (20:00 GMT)