ABB, einer der führenden Ladeinfrastrukturanbieter der Welt, hat seine neue Terra-360-Ladestation vorgestellt. Die soll die Leistungsstärkste am Markt sein. Die neue Terra 360 des Schweizer Unternehmens ABB ist eine Ladestation, die eine maximale Ladeleistung von 360 Kilowatt bietet. Das soll an dem modularen Aufbau der Station, der eine dynamische Energieverteilung ermöglicht, liegen. Mehr zum Thema Eons Drive Booster ist da: So funktioniert die Schnellladesäule mit Speicher-Batterie Ladesäulen - ein verworrenes Netz ...

