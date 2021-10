Singapur (ots/PRNewswire) -Matrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, und MetaOpus, eine von BlockCreateArt (BCA) Network betriebene Emissions- und Handelsplattform für nicht fungible Token (NFT), haben eine Partnerschaft angekündigt, um NFT-Anlegern erstklassige Verwahrungslösungen anzubieten.Mit dieser Partnerschaft wird Matrixport institutionelle Lagerungs- und Schutzmaßnahmen für vermögende, institutionelle und private Anleger anbieten. Zu den maßgeschneiderten Dienstleistungen der NFT gehören die sichere Verwahrung, der Versand an ein Spitzenauktionshaus und die Online-/Offline-Ausstellungskuration. Matrixport wird auch institutionelle Verwahrungslösungen für die Vermögenswerte von Vulcan DAO (Decentralised Autonomous Organisation), Asiens erstem DAO-basierten Kunstfonds, anbieten, darunter CyptoPunks, Meebits, Great Mercy Universe und andere NFT-Vermögenswerte.John Ge, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Matrixport, sagte: "Wir beobachten eine starke Nachfrage von Krypto-Investoren nach neuen Wegen, um ihr Vermögen zu investieren und zu verwalten. Die Partnerschaft mit MetaOpus spiegelt unser Engagement wider, solche sich entwickelnden Anforderungen auf sichere und vertrauenswürdige Weise zu erfüllen."MetaOpus ist ein NFT-Marktplatz, der mit den besten Künstlern der Welt kuratiert wurde, um die Zukunft von Kunst und Sammlerstücken für das Metaverse zu fördern. Es bietet eine Reihe von unterstützenden Dienstleistungen wie sicheres Hosting, Einlieferung in ein Top-Auktionshaus, Online- und Offline-Kuration für vermögende NFT-Inhaber und Institutionen. Vom 16. August bis zum 1. September waren 18 Künstler auf MetaOpus unter Vertrag, darunter IreneCerezo, Tang guozhi, Zachary Chen, luyao, Mong, dengqipeng, Zhongyao Wang, LEFT, CryptoAi, Aedel Fakhrie, Digitalgal, Acid Beach Cats und Nanel."Mit einem NFT-Verkaufsvolumen von 2,5 Milliarden US-Dollar in der ersten Hälfte dieses Jahres bietet der Markt unvergleichliche Möglichkeiten zur Ertragssteigerung. Wir wollen es unseren Kunden ermöglichen, durch neue, innovative Wege einen noch größeren Wert aus ihrer Kryptowährung zu schöpfen", fügte Ge hinzu.Als die am schnellsten wachsende Kryptoplattform in Asien wurde Matrixports exponentielles Wachstum durch robuste technologische Fähigkeiten, erstklassige Sicherheitsstandards und innovative Produktangebote, wie z.B. die Erstanbieterprodukte ETH 2.0 Staking und BTC-U Range Sniper, angetrieben. Matrixport hat seinen Sitz in Singapur und verwaltet und verwahrt ein Vermögen von über 10 Milliarden US-Dollar mit einem monatlichen Transaktionsvolumen von 5 Milliarden US-Dollar.Informationen zu MatrixportMatrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung.Instagram: @matrixport_ (https://www.instagram.com/matrixport_/?hl=en)Twitter: @realMatrixport (https://twitter.com/realMatrixport?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor)LinkedIn: @Matrixport (https://www.linkedin.com/company/matrixport/?originalSubdomain=sg)Informationen zu MetaOpusMetaOpus (metaopus.co) ist ein Emittent und Marktplatz für digitale Vermögenswerte im BCA-Netzwerk. MetaOpus hat sich zum Ziel gesetzt, einen einfachen, leichten Online-Marktplatz für NFT mit niedrigeren Provisionen zu schaffen. Von Oktober 2020 bis heute gibt es 86.000 Nutzer aus 16 Ländern und Regionen und mehr als 700 hervorragende Schöpfer auf MetaOpus.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakt: Bee Shinleitende Beraterinmatrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157129/5034724