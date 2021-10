Shanghai (ots/PRNewswire) -Ruipu Energy Co., Ltd. (REPT) ist das erste neue Energieunternehmen, das Investitionen von Tsingshan Industry erhalten hat, einem weltweit führenden Hersteller von Edelstahl- und Nickelstahl mit eigenen reichen Nickel-, Kobalt- und Lithiumressourcen, der im Jahr 2021 mit einem Umsatz von 42.448,1 Millionen $ auf Platz 279 der Fortune Global 500 rangierte. Anfang dieses Jahres hat REPT die weltbekannte Unternehmenszertifizierung von Dun and Bradstreet bestanden, und seine derzeitige Kapazität von 26 GWh wird bis 2028 auf 200 GWh ansteigen.In nur vier Jahren seit seiner Gründung im Jahr 2017 wurde REPT von großen Fahrzeugmarken ausgewählt und das Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Energiespeicherbranche entwickelt. Das erste von REPT entwickelte Produkt, eine quadratische 50Ah-Lithium-Ionen-Batterie für den Hausgebrauch mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren, erhielt die SII-Batteriesubventions-/Katastrophenzertifizierung und wurde in Australien, Europa und Japan verkauft.Anfang 2019 nahm REPT den Markt für große Energiespeicher ins Visier und strebt die Entwicklung einer 280-Ah-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Lebensdauer von 15-20 Jahren und einer Zyklenzahl von über 8000 bei einer konstanten Leistung von 0,5 P an. Die Ingenieure von REPT verwendeten ein fortschrittliches Kathodenmaterial aus Lithiumeisenphosphat (LFP) und schufen zuverlässige elektronische Kanäle sowie ein poröses Elektrodensystem, um eine geringe Ausdehnungsrate der positiven Elektrode während der Batterielebensdauer zu gewährleisten und die Stabilität der elektronischen Kanäle zu erhöhen. Mit strengen Langzeittests und Auswertungen wurde die Zusammensetzung der Batterie und deren Struktur ständig optimiert, um die hohe Qualität des Produkts zu gewährleisten.Zwei Jahre war die 280P-Batterie in Design- und Entwicklungsphase bis sie in Massenproduktion kam und jeder einzelne Schritt wurde streng geprüft. Nach über einem Jahr Testzeit beträgt die Kapazitätserhaltungsrate 86 % für 4000 Wochen bei Raumtemperatur-Zyklusbedingungen von 1 Grad Celsius. Die Batterie hat kürzlich die Zertifizierungen nach globalen Standards wie UL 1973, UL 9540A, IEC 62619 und GBT 36276 bestanden. Die DNV hat die 280-P-Batterien kürzlich geprüft und damit das Vertrauen der Nutzer von Energiespeichern gestärkt. Es wird erwartet, dass die Kapazität bis Ende 2021 500MWh erreichen wird.REPT hat sich zum Ziel gesetzt, ein herausragender internationaler Anbieter von neuen Energien und elektrischen Energiespeichern zu werden. Zu unseren Partnern gehören u.a. GROWATT, SolaX Power, FOX ESS und SUNGROW, und wir planen den Bau von Fabriken in Europa. REPT hat einen Durchbruch bei der Energiedichte von Batterien (LFP 200Wh/kg und NCM 300Wh/kg) erzielt und wird im vierten Quartal 2021 eine neue Generation von Energiespeicherprodukten auf den Markt bringen. Wir werden auch weiterhin sicherstellen, dass jede Batterie mit Leidenschaft hergestellt wird und den Menschen hilft, die Vorteile der grünen Energie zu genießen.Pressekontakt:Liu Li+86-15216868236liul1@chinarept.comOriginal-Content von: Ruipu Energy Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158982/5034730