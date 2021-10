DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. Oktober

=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 09:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statement mit dem Präsidenten des libyschen Präsidialrats, al-Mnefi, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 59,1 zuvor: 60,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 57,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 62,6 *** 10:00 DE/Daimler AG, ao HV (virtuell) zu Neuausrichtung und Umfirmierung in Mercedes-Benz Group AG per 1.2.2022 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,7 1. Veröff.: 58,7 zuvor: 61,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,3 1. Veröff.: 56,3 zuvor: 60,3 10:30 CH/Credit Suisse Group (CS Group), ao HV (virtuell) zu Neuwahlen in den Verwaltungsrat *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone September (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,5 1. Veröff.: 60,5 zuvor: 61,1 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 59,9 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 71,0 1. Veröff.: 71,0 zuvor: 70,3 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) vor der New Castle County Chamber of Commerce *** 17:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu "Implications of Federal Reserve Actions in Response to the COVID-19 Pandemic" - DE/Sondierungsgespräche von Bündnis 90/Die Grünen und FDP, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (S&P), Polen (S&P) - Börsenfeiertag Hongkong, China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2021 23:55 ET (03:55 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.