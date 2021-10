Nach den Statistiken der Europäischen Handelskammer in China ist die Zahl der EU-Unternehmen in Nanjing, Provinz Jiangsu, bis Juni 2021 auf 120 gestiegen. Mit der Förderung des Internationalisierungsprozesses von Lishui, Nanjing, werden mehr europäische Unternehmen angezogen, in Lishui zu investieren und zu expandieren. Aus diesem Grund wurde am 30. September in Lishui, Nanjing, das European Enterprises (Nanjing) Service Center offiziell eröffnet.

Als professionelle Dienstleistungsorganisation, die von der Europäischen Handelskammer in China, der Italienischen Handelskammer und anderen Organisationen anerkannt ist, bietet das Dienstleistungszentrum europäischen Unternehmen, die sich in Nanjing (Lishui) niedergelassen haben, Unterstützung bei der Auswahl von Industriestandorten, der Projektvermittlung, der Vermittlung von Spitzenkräften, der Finanzierung der Versorgungskette, der Durchführung von Foren und anderen Dienstleistungen. Das Zentrum ist in vier Bereiche unterteilt: Internationales Investitionsförderungszentrum, Unternehmensvermittlungszentrum, internationales Finanz- und Talentservicezentrum und internationales Kulturaustauschzentrum, das europäischen Unternehmen, die in Nanjing (Lishui) investieren wollen, Dienstleistungen aus einer Hand bieten kann. Dem Bericht zufolge wird das Zentrum eine Plattform für die Kommunikation zwischen europäischen Unternehmen und lokalen Regierungen wie Lishui, Nanjing, schaffen, eine Brücke für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen China und der EU bauen und den Internationalisierungsprozess von Lishui, Nanjing, fördern.

Anlässlich der Eröffnungszeremonie nahmen die Europäische Handelskammer in China und zwei weitere Handelskammern sowie 22 europäische Unternehmen, darunter die deutsche Adler Pelzer Gruppe, die italienische Technogym Gruppe, die italienische INTESA SANPAOLO Bankengruppe und die österreichische AST, an der Eröffnungszeremonie des Service Centers für europäische Unternehmen (Nanjing) teil, um mit Lishui, Nanjing, in Kontakt zu treten, das Investitionsumfeld von Lishui, Nanjing, besser kennenzulernen und zahlreiche Projektverträge zu unterzeichnen.

