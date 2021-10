Branchenführer integrieren AVEVA PI System mit Agora Edge-Technologien und Cloud-basierten Produktionslösungen, die durch die DELFI-Umgebung von Schlumberger ermöglicht werden

Schlumberger und AVEVA gaben heute eine Vereinbarung zur Integration von digitalen Edge-, KI- und Cloud-Lösungen bekannt, um Betreibern bei der Optimierung der Öl- und Gasproduktion zu unterstützen. Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von Felddaten durch die Energieversorger zu optimieren und so die Effizienz und Leistung der Bohrungen zu steigern. Zu den ersten Schwerpunkten der Zusammenarbeit gehört die Verknüpfung von Edge-Systemen mit Anwendungen in der kognitiven E&P-Umgebung DELFI*, um den Zustand der Anlagen besser zu verwalten und die Leistung zu optimieren.

"Diese Partnerschaft bringt unsere Edge- und Cloud-Lösungen mit dem AVEVA PI System zusammen, um einen nahtlosen Zugang zu Daten zu ermöglichen, der Erkenntnisse und Maßnahmen beschleunigt", so Rajeev Sonthalia, President, Digital Integration, Schlumberger. "Durch die Integration unseres Fachwissens, der sicheren Edge-Technologie und der digitalen Anwendungen in der DELFI-Umgebung mit AVEVA werden wir es unseren Kunden ermöglichen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Produktionsabläufe zu verändern."

"Die digitale Transformation kritischer Infrastrukturen erfordert eine strategische Vision, die über die Technologie hinausgeht, um die Effizienz zu steigern, profitable Geschäftsergebnisse zu erzielen und Nachhaltigkeit zu gewährleisten", sagte Andrew McCloskey, Chief Technology Officer bei AVEVA. "Die jüngsten makroökonomischen Ereignisse haben die Notwendigkeit von Flexibilität in allen Branchen deutlich gemacht. Unsere Zusammenarbeit mit Schlumberger wird die betriebliche Agilität und die technische Effizienz steigern und gleichzeitig eine schnellere Bereitstellung neuer Produkte und Dienstleistungen ermöglichen, um die Anlagen und den Betrieb reibungsloser zu gestalten."

Die Zusammenarbeit wird die IoT- und Cloud-Fähigkeiten beider Unternehmen auf den Markt bringen. Dies umfasst die Datenverwaltungsplattform-Funktionen des AVEVA PI System und das Fachwissen von Schlumberger sowie die Analysemöglichkeiten von Agora* edge AI und IoT Lösungen und die DELFI-Umgebung. Die Unternehmen planen außerdem gemeinsame Technologieintegrationen, Vertriebs- und Serviceunterstützung sowie Markteinführungsaktivitäten.

Über Schlumberger

Schlumberger (SLB: NYSE) ist ein Technologieunternehmen, das in Partnerschaft mit Kunden Erdölexplorationen durchführt. Unsere Mitarbeiter/innen, die über 160 Nationalitäten repräsentieren, bieten führende digitale Lösungen und setzen innovative Technologien ein, um Leistung und Nachhaltigkeit für die globale Energiebranche zu ermöglichen. Mit Fachkompetenz in mehr als 120 Ländern, kooperieren wir, um Technologien zu entwickeln, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.slb.com.

Über AVEVA

AVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der die digitale Transformation und Nachhaltigkeit vorantreibt. Durch die Verbindung von Informationen und künstlicher Intelligenz mit menschlichen Erkenntnissen ermöglicht es AVEVA Teams, ihre Daten zu nutzen, um neue Werte zu erschließen. Wir nennen dies Leistungsintelligenz. Das umfassende Portfolio von AVEVA ermöglicht es mehr als 20.000 Industrieunternehmen, intelligenter zu planen, besser zu arbeiten und nachhaltige Effizienz zu erzielen. AVEVA unterstützt seine Kunden durch ein zuverlässiges Ökosystem, das 5.500 Partner und 5.700 zertifizierte Entwickler auf der ganzen Welt umfasst. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Cambridge, Großbritannien, mit über 6.500 Mitarbeitern und 90 Niederlassungen in über 40 Ländern. Mehr dazu erfahren Sie unter www.aveva.com.

