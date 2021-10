Pößneck (ots) -Bei der kostenfreien Masterclass Writing & Publishing handelt es sich um moderierte Online-Workshops, die live über Zoom stattfinden. Der Fokus liegt im Bereich Sachbuch für den deutsch- und englischsprachigen Markt. Teilnehmende sind Expert*innen, die ihr Wissen in Buchform bringen möchten. Die Online-Workshops finden in einem offenen Frage-Antwort-Austausch einmal monatlich von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.Die nächsten Treffen haben folgende Schwerpunkte:06.10.2021Klassischer Verlag oder Selfpublishing?In dieser Masterclass Writing & Publishing erhalten Autor*innen Anhaltspunkte, um zu entscheiden, ob sie ihr Buch in einem klassischen Verlag oder im Selfpublishing veröffentlichen möchten.03.11.2021Wer liest dein Buch?In dieser Masterclass Writing & Publishing entwickeln Schreibende eine ganz genaue Vorstellung ihrer Leserschaft, so dass bereits beim Schreiben die Person vor Augen ist, die ihr Buch eines Tages liest. Klar zu unterscheiden ist ein Leser von einem Käufer, denn häufig sind diese unterschiedlich. In dieser Online-Masterclass erfahren die Teilnehmenden, was es hier zu beachten gilt.08.12.2021BuchmarketingEin gelungenes Buchmarketing beginnt bereits vor dem Schreiben eines Buchs. Warum das so ist und was es mit einem Marketing-Funnel auf sich hat, erfahren die Teilnehmenden in dieser Masterclass Writing & Publishing. Hier geht es darum, den 'Lebenszyklus' eines Buchs zu verstehen und es sinnvoll in weitere Angebote einzubetten, um zielorientiertes Marketing anzuwenden. Angereichert wird dieser Online-Workshop durch praxisnahe Tipps und Tricks.Veranstalterin ist Women's Springboard, eine Community für beruflich selbstständige Frauen, die ihr Business auf- und ausbauen. Ulrike Posselt moderiert die Online-Workshops. Als Gründerin und Inhaberin von Women's Springboard und Springboard Edition mit Sitz in Pößneck bei Jena berät sie deutsch- und englischsprachige Expert*innen dabei, wie sie noch besser sichtbar werden für ihre Wunschkunden. Die Zoom-Calls sind live mit Video und Audio (optional) und werden nicht aufgezeichnet.Weitere Informationen und Anmeldung über: https://womensspringboard.de/masterclassesPressekontakt:Ulrike PosseltTelefon 03647 5050152ulrike@womensspringboard.deOriginal-Content von: Women's Springboard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135508/5034746