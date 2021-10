In Japan setzt nicht nur Toyota (WKN: 853510), sondern auch Kawasaki Heavy Industries (WKN: 858920) auf Wasserstoff. So hat das Unternehmen bereits ein Flüssig-Wasserstoff-Transportsystem für Schiffe entwickelt. Zusammen mit Yanmar Power Technology und Japan Engine arbeitet es zudem an Wasserstoffmotoren für große Schiffe und Fähren. 1. Kawasaki entwickelt Wasserstoff-Verbrenner Kawasaki Heavy Industries geht sogar davon aus, dass ein Wasserstoff-Verbrennungsmotor einer Brennstoffzelle überlegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...