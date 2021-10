Im Streit um Milliardenverluste ihrer Hedgefonds in der Corona-Krise in den USA muss sich die Allianz mindestens zwölf Klagen von Investoren stellen. Eine Richterin im New Yorker Stadtteil Manhattan ließ am Donnerstag die Klagen - darunter zwei Sammelklagen - im Volumen von vier Milliarden Dollar zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...