Berlin (ots) -makerist, europäischer Marktführer für Do-it-yourself-E-Books, digitale Schnittmuster und Handarbeitsmaterialien, erhält einen neuen Markenauftritt von Jung von Matt. Nach der Übernahme durch The Creative Club (ehem. fabfab) und der Erweiterung des Sortiments um mehr als 10 000 Stoffe sowie 20 000 Kurzwaren und DIY-Materialien soll die neue Markenpositionierung die Vision des Unternehmens widerspiegeln."Mit dem neuen makerist wollen wir die DIY-Plattform Nummer eins werden und mit einem einmaligen Einkaufserlebnis dafür sorgen, dass kreative Köpfe bei uns ein Zuhause finden, sich inspirieren lassen und sich mit der Community austauschen können. Handarbeit ist kein verstaubtes Nischenthema mehr, sondern ist in der Gegenwart angekommen", so CMO Philipp Reisswig.Die neue Bildsprache der Marke ist klarer und zurückhaltender, mit einem starken Logo und einer geradlinigen Typografie. Inspiration dafür ist ein weißes Blatt Papier, eine leere Leinwand, die beliebig und individuell gestaltet werden kann.makerist bietet ein One-Stop-Shop-ErlebnisMit dem Ziel, Handarbeit zu digitalisieren und für alle zugänglich zu machen, wurde makerist seit der Gründung 2013 schnell zum Marktführer im DIY-E-Commerce und konnte ein rasantes Wachstum verzeichnen. Heute finden über eine Million Kund*innen auf der Plattform alles, was sie für ihre kreativen Projekte brauchen - von der Inspiration über Anleitungen und E-Books bis hin zu Stoffen und Bastelmaterialien.Axel Heinz, makerist Gründer und Geschäftsführer: "Der neue Markenauftritt ist ein großer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Mir gefällt vor allem, dass makerist nicht nur ein frisches und starkes Aussehen erhält, sondern sich klar positioniert: Unser Ziel ist es, dass dein DIY-Projekt Spaß macht und erfolgreich ist - mit allem, was dazugehört."Für die Zukunft sind weitere Funktionen auf der Website sowie der Ausbau des Sortiments geplant.Über makeristmakerist ist die digitale Kreativplattform für Handarbeit im Internet und bietet in Deutschland, Frankreich und in Großbritannien alles für ein gelungenes Do-it-yourself-Projekt an: Stoffe, Kurzwaren und Bastelmaterialien, aber auch Anleitungen, Schnittmuster und Video-Tutorials rund ums Nähen, Stricken, Häkeln, Plotten und andere kreative Bereiche. Seit März 2020 ist makerist eine Tochterfirma von The Creative Club (ehem. fabfab), zu dem auch stoffe.de gehört.Über The Creative ClubThe Creative Club ist Europas führendes digitales Unternehmen im Do-it-yourself-Online-Markt. Neben den deutschsprachigen Kreativplattformen stoffe.de und makerist.de ist das Unternehmen noch in elf weiteren europäischen Ländern präsent und exportiert in über 50 Länder weltweit. Das Angebot umfasst über 30 000 physische DIY-Produkte und über 70 000 digitale Schnittmuster und E-Books. The Creative Club beschäftigt circa 337 Mitarbeiter*innen aus 35 Nationen an den zwei Standorten Hamburg und Berlin.