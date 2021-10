NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kone von 82 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Unsicherheiten rund um China seien zwar eine klare Belastung, schrieb Analyst Andrew Wilson in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal Ende Oktober. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält er in den Papieren des Industriekonzerns nun aber für attraktiv./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 22:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 00:15 / BST



ISIN: FI0009013403

