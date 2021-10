Bei der Einführung des elektronischen Rezepts ist die Testphase verlängert worden. Die seit Juli laufende, ursprünglich auf drei Monate angelegte Testanwendung in einigen Praxen, Klinken und Apotheken in Berlin und Brandenburg laufe nun bis Ende November, teilte die Gematik am Donnerstag in Berlin mit. Die Aktien von Shop Apotheke Europe und Zur Rose gerieten daraufhin unter Druck.Fest steht weiterhin, dass im Januar 2022 die Einführungspflicht greift - dann sollen gesetzlich Versicherte QR-Codes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...