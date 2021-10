Das Instrument 2VP CA92347A3047 VERITAS PHARMA INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 04.10.2021The instrument 2VP CA92347A3047 VERITAS PHARMA INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.10.2021 and ex capital adjustment on 04.10.2021Das Instrument 6X0 CA24689D1096 DELIC HOLDINGS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 04.10.2021The instrument 6X0 CA24689D1096 DELIC HOLDINGS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.10.2021 and ex capital adjustment on 04.10.2021Das Instrument BVXB US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 04.10.2021The instrument BVXB US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.10.2021 and ex capital adjustment on 04.10.2021Das Instrument 0NFA CA62848R1064 MYDECINE INNOVAT.GRP EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2021The instrument 0NFA CA62848R1064 MYDECINE INNOVAT.GRP EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.10.2021Das Instrument O49 CA34978T1030 49 NORTH RESOURCES INC EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2021The instrument O49 CA34978T1030 49 NORTH RESOURCES INC EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.10.2021Das Instrument ELX SE0000103814 ELECTROLUX B SK 5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 04.10.2021The instrument ELX SE0000103814 ELECTROLUX B SK 5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.10.2021 and ex capital adjustment on 04.10.2021