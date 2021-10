The following instruments on XETRA do have their first trading 01.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.10.2021Aktien1 DE0005492276 GIEAG Immobilien AG2 GB00BLD3C518 GreenRoc Mining PLC3 CA4583541079 Inter-Rock Minerals Inc.4 CA5471531064 Love Pharma Inc.Anleihen1 XS2393701953 American Tower Corp.2 US161175CG74 Charter Communications Operating LLC3 XS2389123931 Arab Petroleum Investments Corp.4 XS2394063437 Brenntag Finance B.V.5 XS2393323667 Computershare US Inc.6 DE000A3E5XU6 The Grounds Real Estate Development AG7 BE6331175826 Argenta Spaarbank N.V.8 US06675GAY17 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]9 XS2392969395 CBOM Finance PLC10 XS2306557401 Fantasia Holdings Group Company Ltd.11 XS2385755835 Yorkshire Building Society12 XS2393701284 American Tower Corp.13 DE000HLB2649 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB28B4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale