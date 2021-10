01.10.2021 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldete in den letzten Tagen den Beginn einer neuen Produktkategorie - Anlagen der 6 MW-Klasse. Wahrscheinlich "der" neue Verkaufsschlager der Zukunft. Bevor jedoch hier die ersten grösseren Aufträge "reingeholt werden können", verkaufen sich auch die kleineren Anlagen mit 3, 4 oder 5 MW gut. So meldet Nordex gestern den Verkauf von 50,4 MW an Royal Dutch Shell für deren niederländischen Energiepark und heute 99,5 MW Auftrag aus Irland - gedrosselte Leistungsabgabe 83 MW Die Nordex Group hat einen Auftrag über 99,5 MW von Oweninny Power DAC - einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...