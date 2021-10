Beim größten deutschen Autozulieferer soll es ab Januar 2022 drei zentrale Einheiten im Unternehmen geben. Im Fokus steht dabei die Software-Sparte, die in eine separate Untereinheit namens Software and Systems Excellence angesiedelt wird und neben Sicherheitstechnik, dem autonomen Fahren oder Vernetzungstechnologien stehen soll. Zum Jahreswechsel werden aus den bisher in der Sparte Rubber zusammengefassten Geschäftsfeldern Reifen (Tires) und Industrie (Contitech) zwei eigenständige Unternehmensbereiche. Das trägt Züge, um die Strukturen für weitere Desinvestments zusätzlich zu VITESCO zu schaffen. Das bringt neuen Bewertungsspielraum. Eile besteht bei CONTI allerdings nicht, eine Prognosekorrektur im Zuge der Q3-Berichterstattung ist anzunehmen. Das Produktionswachstum im Autosektor fällt wegen der Liefersituation schwächer aus. Unter 85 € wird es interessant.



