Kiel (ots) -Gorch Fock - stolze Botschafterin der Bundesrepublik in Weiß, das war einmal. Das Deck der Dreimastbark aus tropischem Raubholz aus Myanmar beschmutzt nun das Ansehen des Schiffs zusätzlich. Die Restaurierung des Schulschiffes steht beispielhaft für die Ignoranz deutscher Behörden beim Umwelt- und Klimaschutz auf globaler Ebene.Aktivist:innen des Aktionsbündnisses empfangen die Gorch Fock mit kreativem Protest auf dem Wasser. Im Vorhinein informieren sie auf einer Pressekonferenz über die Umstände der Teakholzbeschaffung und der Folgen für Tropenwälder und Klima. Neben dem aktiven Wegschauen verantwortlicher Kontrollbehörden geht es dabei auch um das Desinteresse von Auftraggebern und Beschaffungsstellen an alternativen Holzarten aus kontrollierter Forstwirtschaft.Termin: Montag, 4. Oktober 2021, 11:30 UhrOrt: SEEBAD DÜSTERNBROOK (Kiellinie 130, 24106 Kiel)Sprecher:innen:Auf der Pressekonferenz sprechen Johannes Zahnen (Holzexperte vom WWF), Fenna Otten (Fachreferentin Tropenwald bei ROBIN WOOD), Uwe Sayer (Geschäftsführer FSC Deutschland) und Peer Cyriacks (Leiter Naturschutz bei Deutsche Umwelthilfe).Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Expert:innen für O-Töne und Hintergrundgespräche zu Verfügung (auch über Videokonferenz).Anmeldung/Akkreditierung:Interessierte Medienvertreter:innen werden im Akkreditierung (Name, Redaktion, E-Mail und mobile Erreichbarkeit) gebeten, damit wir Sie über kurzfristige Änderungen informieren können. Die Veranstaltung kann als auch Online-Stream empfangen werden. Bei Interesse bitte melden.Foto-/Videobegleitung der Aktion zum Einlaufen Gorch Fock:Foto- und Videojournalist:innen bietet das Aktionsbündnis die Möglichkeit, an Bord eines offenen Bootes den kreativen Protest von der Förde aus zu Bebildern. Bitte melden Sie entsprechendes Interesse an einem Platz auf dem Boot explizit in Ihrer Akkreditierung. Einschiffung erfolgt am Ort der Pressekonferenz ab 12 Uhr. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Plätze nach Anmeldung vergeben.Der Witterung angepasste Kleidung erforderlich. Es besteht kein Anspruch auf eine Mitfahrt. Für Material- und Personenschäden kann auf dem Boot keine Haftung übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zur Veranstaltung nur unter Einhaltung der 3G-Regelung möglich ist und Masken getragen werden müssen.