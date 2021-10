Hotwire, das globale Beratungsunternehmen für Technologiekommunikation, begrüßt neue Führungskräfte, während das Unternehmen seine Fähigkeiten weiter ausbaut und der Kundenliste neue, innovative Marken hinzufügt.

Hotwire baut auf seiner strategischen Übernahme von McDonald Butler Associates auf, um neue Wachstumschancen zu erschließen und seinen Kunden ein robusteres Kommunikationsangebot und Zugang zu neuen Fähigkeiten und Dienstleistungen zu bieten. Diese neue Kommunikationsebene wurde entwickelt, um den Ruf der Marke aufzubauen, die Beziehungen zu den Stakeholdern zu stärken und Umsatzwachstum zu erzielen, das gesamte Marketing-Ökosystem zu entzünden und CMOs beim Wachstum ihrer Geschäfte zu unterstützen.

"Technologie- und Innovationsführer managen die Komplexität weiterhin und suchen nach Lösungen zur Unterstützung", sagte Heather Kernahan, Global CEO von Hotwire. "In diesem Jahr haben wir Schritte unternommen, um die Lücken zwischen Marketing und Vertrieb mit neuen integrierten Angeboten zu schließen und unsere Beziehungen zu unseren Kunden bei der Bewältigung wichtiger Veränderungen in ihrem Geschäft gestärkt. Wir arbeiten auch mit einigen erstaunlichen neuen Marken zusammen und vertiefen unser Know-how und unsere Führungsrolle in Schlüsselbereichen des Unternehmens."

Neue Führungskräfte unterstützen schnelles Wachstum

Hotwire erweitert seine Teams weltweit weiterhin um leitende Führungskräfte in den Bereichen Strategie, Planung, Digital- und Kundenberatung. Im letzten Quartal wurden wichtige Neueinstellungen in Deutschland, Großbritannien und den USA vorgenommen.

In Deutschland kam Martin Opercan als Senior Director, Strategic Growth zu Hotwire und wird für die Kundenstrategie und -planung verantwortlich sein. Martin bringt über 20 Jahre Erfahrung in Marketing, Kommunikation und Business Development mit und leitete zuletzt das Münchner Büro der diffferent GmbH.

Rebecca Rhodes und Anastasia Pavolva sind kürzlich zum Hotwire UK-Team gestoßen. Rebecca ist Head of Planning und leitete vor ihrem Eintritt bei Hotwire ihre eigene Beratungsfirma SuperHuman und war zuvor Global Chief Creative Officer bei Golin. Anastasia ist Strategy Director mit Erfahrung in globalen Agenturen wie Ogilvy und im Markenmanagement bei Procter Gamble.

In den USA werden zwei neue Senior Vice Presidents das Führungs- und Kundendienstteam verstärken. Andrea Holland hat in der Tech-Kommunikation bei großen globalen Marken wie Intuit, PayPal und LegalZoom sowie bei B2C-Tech-Startups in der Anfangsphase gearbeitet. Andrea ist PR-Trainerin und Autorin für LinkedIn Learning und leitete zuletzt ihre eigene Beratungsfirma DialedPR. Sie gründete auch die landesweit führende Jobbörse für PR-Fachleute, die Remote-Arbeit suchen, RemotePRJobs. Jessica Heagerty kommt von Dell Technologies zu Hotwire, wo sie in den Bereichen Analyst Relations und Field Marketing tätig war. Jessica begann ihre Karriere für globale Marken in führenden Kommunikationsagenturen.

Tech-Innovatoren entscheiden sich für Hotwire, um neue Möglichkeiten zu erschließen

Während Hotwire weiterhin ein neues Maß an Kommunikationsexpertise bietet, die Unternehmen dabei hilft, einen Markenruf aufzubauen, die Beziehungen zu Interessengruppen zu stärken und ein Umsatzwachstum zu erzielen, entzündet es das gesamte Marketing-Ökosystem und unterstützt ehrgeizige Unternehmen beim Wachstum ihres Geschäfts.

Zu den neuen Kunden zählen schnell wachsende und globale Innovatoren, die sich für Hotwire aufgrund seiner Technologie- und Innovationskompetenz und seines Beratungsansatzes entschieden haben. Zuletzt unterzeichnete Hotwire Aircall, BAM Karaoke, Bright Machines, Cobrainer, QA, Rocket App und Splashtop.

Preisgekrönte Kundenarbeit und globale Anerkennung

Hotwire und Einzelpersonen in der gesamten Agentur werden weiterhin für ihre Führungsqualitäten und wirkungsvolle Kundenarbeit anerkannt. Ludi Garcia, Managing Director von Hotwire Spanien, wurde kürzlich von SCOPEN als bester Kommunikationsprofi in Spanien ausgezeichnet und Hotwire wurde von PR-Experten, die in Agenturen arbeiten, als beste Kommunikations-PR-Beratung ausgezeichnet.

Die Arbeit von Hotwire an Zoomtopia, der Jahreskonferenz von Zoom, erhielt eine lobende Erwähnung für den Media Relations Award for Virtual Event von Ragan Comms und ist in der engeren Auswahl für die PR-Berichtspreise.

Das Unternehmen wurde kürzlich auch in die Liste Propel 100 als eine der einflussreichsten PR-Agenturen der Welt im Jahr 2021 aufgenommen.

Ausbau von Partnerschaften im Tech-Ökosystem

Hotwire arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, die daran arbeiten, technologische Innovationen voranzutreiben, und mit führenden Unternehmen, die die Branche vorantreiben. Das Unternehmen ist jetzt Mitglied von Tech UK, die Menschen, Unternehmen und Organisationen zusammenbringt, um die positiven Ergebnisse der digitalen Technologie zu realisieren.

Hotwire ist auch Sponsor von Get On Board, einer Bildungs- und Schulungswoche, um weibliche Führungskräfte auf Vorstandspositionen vorzubereiten. Das Unternehmen ist auch Sponsor von Alley to the Valley, einer Gemeinschaft von versierten Frauen, die sich gegenseitig Geschäftsmöglichkeiten schnell erschließen. Hotwire unterstützt Vorstandsfähigkeit und Frauen in Führungspositionen mit Executive Thought Leadership und Media Training und Speaker Readiness Services.

