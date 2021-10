Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Lagarde hat zuletzt Inflationssorgen heruntergespielt und ein geduldiges Vorgehen in der Geldpolitik angemahnt, so die Analysten der Helaba.Dennoch seien die Inflationserwartungen hoch und im Trend steigend. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehende Schnellschätzung der EWU-Teuerung hingewiesen. Ein weiterer Anstieg könnte für Verunsicherung sorgen und den Rentenmarkt tendenziell belasten. ...

