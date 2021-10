Mit leichten Gewinnen konnte die Wiener Börse den Handel beenden, der ATX erzielte einen Anstieg von 0,2%, nachdem er im Vormittagshandel deutlich höher notiert hatte, allerdings wirkte sich dann die schwächere Eröffnung in den USA belastend auf die Stimmung aus. Auch in Wien waren die Sorgen um den Preisanstieg zurückgekehrt, eine anziehende Inflation bei gleichzeitig nachlassendem Konjunkturaufschwung hemmt schon seit Tagen die Kauflust der Investoren. Verschärft wurden die Bedenken durch neue Inflationsdaten aus Deutschland, dort hatte die Teuerung im September angeheizt von hohen Energiepreisen erstmals seit knapp 28 Jahren wieder die Vier-Prozent-Marke überschritten, was die Gefahr eines baldigen Gegensteuerns der EZB erhöhte. Bei den ...

