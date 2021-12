EANS-Adhoc: FACC AG / FACC und Kernbanken passen die Finanzierungsbedingungen an - ANHANG



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Finanzierung

30.12.2021



Ried im Innkreis - Die zu erwartenden Einmaleffekte auf die Finanz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns aufgrund des Urteils eines Londoner Schiedsgerichtsverfahrens in Zusammenhang mit Forderungen eines Lieferanten erforderten eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits (Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis 29.08.2023).



Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona- Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde.

In den partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants (Covenant Calculation Adaption) sowie Anpassungen des Covenants selbst (Covenant Reset) vereinbart. Ab dem Testzeitpunkt 30.06.2023 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net Financial Debt / EBITDA



Rückfragehinweis:

Florian Heindl, CFA

Vice President

Group Treasury / Investor Relations / Enterprise Risk Management

E-Mail: f.heindl@facc.com

Mobile: +43-59-616-71232

Phone: +43-59-616-1232

??

FACC AG

Fischerstraße 9

A-4910 Ried/Innkreis

??

Web www.facc.com



BEYOND HORIZONS



Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:



http://resources.euroadhoc.com/documents/3124/0/10823533/0/FACC_Adhoc_Waiver_DE.pdf

Emittent: FACC AG

Fischerstraße 9

A-4910 Ried im Innkreis

Telefon: +43/59/616-0

FAX: +43/59/616-81000

Email: office@facc.com

WWW: www.facc.com

ISIN: AT00000FACC2

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch