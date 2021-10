Der Eurokurs tendierte am Freitag in der Früh leicht über dem Niveau vom gestrigen Donnerstag. Gegen 8.45 Uhr stand der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung bei einem Kurs von 1,1583 US-Dollar. Gestern war der Euro zum Schluss bei 1,1578 Dollar gestanden. Von seinem in der Nacht erreichten Tiefststand seit Mitte Juli 2020 bei 1,1563 Dollar konnte sich der Euro allerdings wieder etwas absetzen.Am ...

