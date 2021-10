DJ PTA-News: HÖVELRAT Holding AG: MARIO WOLF WECHSELT ZUM VERMÖGENSVERWALTER PROAKTIVA IN HANNOVER - Das Tochterunternehmen der HÖVELRAT verstärkt sich mit einem neuen Vermögenspartner

Hamburg (pta007/01.10.2021/09:00) - Die unabhängige Vermögensverwaltung PROAKTIVA GmbH freut sich über die Erweiterung des Teams in Hannover durch Mario Wolf. Mario Wolf (Jahrgang 1979) wechselt von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank zum wachstumsstarken Mittelständler. Vor seinem langjährigen Wirken als Anlagespezialist und Private Banking Berater war Mario Wolf im Private Banking der Deutschen Bank tätig. Er hat eine Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) und ist Mitglied im Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. Mario Wolf sieht in seinem Wechsel zur PROAKTIVA eine Chance wieder mehr Kundennähe und Kundenfokussierung leben zu können und freut sich auf den Neustart.

Lars Langeloh, Niederlassungsleiter in Hannover, ist überzeugt von der erfolgreichen Einstellung: "Die PROAKTIVA erfährt im aktuellen Marktumfeld mit historisch niedrigen Zinsen und boomenden Börsen starken Rückenwind. Aufgrund dieser äußerst positiven Marktgegebenheiten und einem wahrnehmbaren Vertrauensverlust in das klassische Bankgeschäft erleben wir einen erfreulichen Zuwachs bei Kundenanzahl und Kundengeldern. Als unabhängiger Vermögensverwalter sehen wir daher auch die Notwendigkeit uns personell breiter aufzustellen, um so den hohen Ansprüchen unserer Kunden nach individueller Betreuung weiterhin gerecht zu werden", so Langeloh.

Auch Torben Peters, Vorstandssprecher der Muttergesellschaft Hövelrat Holding AG bewertet die Neueinstellung positiv "Die Verstärkung ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein. Mario Wolf ist mit seiner starken Teamorientierung und seiner fachlichen Kompetenz eine ideale Ergänzung für unsere Hannoveraner Kollegen. Parallel bauen wir unsere Kompetenzfelder auch in der Holding und in der Tochterunternehmung AM Vermögen GmbH personell aus. Wir sind daher überzeugt, unseren hohen Qualitätsanspruch an eine professionelle und persönliche Vermögensverwaltung sicher zu stellen und so das Vertrauen unserer Kunden zu rechtfertigen."

Das Unternehmen Die PROAKTIVA GmbH ist eine der größten Vermögensverwaltungen in Norddeutschland mit Firmensitz in Hamburg und einer Niederlassung in Hannover. Gleichzeitig ist die PROAKTIVA GmbH Investmentadvisor der beiden hauseigenen vermögensverwaltenden Investmentfonds 'Wachstum Global' und 'Wachstum Defensiv'. PROAKTIVA GmbH ist ein Tochterunternehmen der HÖVELRAT Holding AG. Die Unternehmensgruppe verwaltet Kundengelder von über 600 Mio. Eur und vereint Vermögensverwalter und Finanzdienstleister unter einem Dach.

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-42 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de

ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

