Die Wiener Börse ist am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Gegen 9.20 Uhr, knapp nach Sitzungsbeginn in Wien, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 3.635,94 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor unterdessen 0,60 Prozent auf 1.839,44 Einheiten.Europaweit geht es am Freitag zum Start in den Oktober nach unten. Weiterhin bestimmen die Sorgen vor ...

