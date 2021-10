DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Verkauf

Leoni AG unterzeichnet Vereinbarung mit BizLink Holding Inc. über Verkauf der Business Group Industrial Solutions der Division Wire & Cable Solutions (WCS)



01.10.2021 / 11:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Leoni AG unterzeichnet Vereinbarung mit BizLink Holding Inc. über Verkauf der Business Group Industrial Solutions der Division Wire & Cable Solutions (WCS)

Nürnberg, 1. Oktober 2021 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) hat heute mit BizLink, einem globalen Anbieter von Lösungen für Kabelverbindungen und Connectivity Services, eine bindende Vereinbarung über den Verkauf der Business Group Leoni Industrial Solutions unterzeichnet. Die verkauften Aktivitäten erzielten im Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzvolumen von rund 430 Mio. Euro und werden mit einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 450 Mio. Euro bewertet. Der erwartete Mittelzufluss nach Abzug u.a. von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten liegt bei über 300 Mio. Euro und soll zur Stärkung der Liquidität eingesetzt werden. Die Transaktion wird damit dazu beitragen, die finanzielle Stabilität von Leoni deutlich zu verbessern. Bei Vollzug des Verkaufs wird ein Gewinn von rund 200 Mio. Euro erwartet, der im berichteten EBIT des Konzerns ausgewiesen wird. Der Vollzug des Verkaufs bedarf noch der Zustimmung der Leoni finanzierenden Banken und unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Fusionskontrolle und Investitionsprüfung, und wird Anfang 2022 erwartet. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Leoni AG sowie das Board des Käufers haben dem geplanten Verkauf bereits zugestimmt.

