Fairphone zeigt mit seinem neuen Smartphone-Modell, dass nachhaltige Smartphones auch attraktiv aussehen können. Das sollten die großen Player wie Samsung, Apple und Xiaomi doch auch können. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und viele Industriezweige - selbst Autobauer - sehen allmählich zu, ihre Produkte möglichst klimafreundlich und umweltschonend zu entwickeln und zu produzieren. Auch in die Gadgetwelt ist dieser notwendige Trend geschwappt, allerdings mutet er bei den meisten Unternehmen eher zaghaft an. So verzichten einige Smartphone-Hersteller wie Apple und Samsung auf das ...

